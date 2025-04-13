Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekâr ve Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, vefatının 27. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Ünlü bestekar Sürelsan adına ilk kez düzenlenen "Türk Müziği Ödül Töreni"nde ödüller sahiplerini buldu.

İsmail Baha Sürelsan için ilk tören kabri başında düzenlendi. Uncalı Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı sanatçıları, öğrencileri, yakınları, eski talebeleri ve sevenleri katıldı. İsmail Baha Sürelsan dualar okunarak anıldı.

Eserleri ve hatıraları paylaşıldı

Anma etkinlikleri daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gerçekleştirilen törenle devam etti. Etkinliklerde ilk olarak Şef Umut Murat Aytekin yönetiminde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcrâ Heyeti, Sürelsan’ın ünlü bestelerinin yer aldığı dinleti sundu. Etkinlikte İsmail Baha Sürelsan’ın sevenleri hatıralarını paylaştı.

İsmail Baha Sürelsan adına ilk ödül töreni

Bu yıl ünlü bestekar ve Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan adına ilki düzenlenen "Türk Müziği Ödül Töreni"nde yaşam boyu onur ödülü ve genç kuşak başarı ödülü verildi. Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Reha Sağbaş, Elif Güreşçi, Münip Utandı ve Özgün Gürbüz’ün yer aldığı seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu ödüller sahiplerini buldu. Türk Müziği Ödülleri’nde, ‘Genç Kuşak Başarı Ödülü’ TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı İbrahim Suat Erbay’a, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ise Türk müziğinin yaşayan ustalarından Prof. Erol Deran’a takdim edildi. Törenin sonunda ise Türk sanat müziğinin sevilen yorumcusu Bekir Ünlüataer, dinleyicilere özel unutulmaz bir konser verdi.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi konservatuvarının kurucusu İsmail Baha Sürelsan’ın sanatını gelecek nesillere taşımaya çalıştıklarını belirterek, "Bir ekolü, kültür taşıyıcısını ve bir öncüyü bir kez daha hep birlikte rahmet ve minnetle anıyoruz. İsmail Baha Sürelsan’ın mirasını, sanat anlayışını ve disiplinini genç kuşaklara aktararak, konservatuvarı sanat ocağı olması misyonuyla sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhitin Böcek’in sanata ve sanatçıya verdiği destekten gücümüzü alarak İsmail Baha Sürelsan adına onun kıymetli mirasını yaşatmak ve daha da görünür kılmak adına bu yıl ilk kez İsmail Baha Sürelsan Türk Müziği Ödüllerini hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.