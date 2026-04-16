Hatay'ın İskenderun ilçesinde rögar borusuna düşerek mahsur kalan yavru kediler ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesinde rögar borusundan gelen kedi seslerini fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma yürüterek boru içerisinde mahsur kalan yavru kedileri bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, kontrol ve bakım amacıyla İskenderun Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.