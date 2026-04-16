Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Yangın; İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sakarya Konteyner Kent'te meydana geldi. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.