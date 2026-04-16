Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu.
Yangın; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Salık Alt Geçidi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken, olayın ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA