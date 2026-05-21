Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte 75 bin dolar ile çok sayıda gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde belirlenen bir iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan detaylı aramalarda, 750 adet 100'lük banknotlar halinde toplam 75 bin sahte dolar ele geçirildi. Aramalarda sahte dövizlerin yanı sıra 12 kayıt dışı cep telefonu, klonlanmış cep telefonu ile 204 gümrük kaçağı kulaklık ve şarj adaptörü bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 'parada sahtecilik' ve 'kaçakçılık' suçlarından adli işlem başlatıldı.