İrem Derici, Ankara JollyJoker’de verdiği konserde, yıllar önce albümünde seslendirdiği ‘Gizli Sevda’ şarkısını söyleyerek arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’u andı.İSTANBUL (İGFA) - Ferdi Tayfur’un vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getiren İrem Derici, hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Konser sırasında Derici, “Biz çok büyük bir değeri kaybettik. Arabesk denince bu memlekette Ferdi Tayfur. Gerçekten çok üzüldüm. Benim ilk albümümde Ferdi Tayfur şarkısı vardı. Çok güzeldi benim için ilk albümümde Ferdi Tayfur şarkısı okumak, o izni alabilmek…” sözleriyle Tayfur’a olan hayranlığını ve saygısını ifade etti.

Derici, haber sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkında sarf ettiği tartışmalı sözlere de tepki gösterdi. “Hadsiz, densiz, kendini haber spikeri zanneden bir adamcağızın söyledikleri benim kalbimi kırdı. Çünkü arabesk bizim damarlarımızda. Yurt dışında yapılan müziklerin de özünde arabesk vardır. Anadolu’dan kopup gelen her gencin içinde arabesk vardır. Çok şanslıyız, Ferdi Tayfur’la aynı dönemde yaşadık” diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.