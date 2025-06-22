İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından bugün İsrail’e düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 3 Operasyonu’nun yirminci dalgası, katı ve sıvı yakıtlı toplam 40 füzenin fırlatılmasıyla başladı" denildi.

İran, İsrail’e yönelik bugün başlattığı son saldırı dalgasına ilişkin detayları açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 3 Operasyonu’nun yirminci dalgası, katı ve sıvı yakıtlı toplam 40 füzenin fırlatılmasıyla başladı" denildi. Açıklamada, çoklu savaş başlığına sahip Hayber Şiken balistik füzelerinin ilk kez kullanıldığı bilgisi verildi.

DMO açıklamasında, saldırıda hedef alınan yerlerin "Ben Gurion Havalimanı, Bir biyolojik araştırma merkezi ve bir komuta merkezi" olduğu aktarıldı.