Türkiye’nin pirinç üretim merkezlerinden biri olan Edirne’nin İpsala ovasında kaymakamlık tarafından yerleşim yerlerine yakın bölgede sivrisinek larvalarına dron destekli ilaçlama yapıldı.

Sivrisineklerin üreme alanı olan çeltik arazilerinde su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda zirai dron ile ilaçlama yaparak bölgede bir ilke imza attı. Çalışmalar çerçevesinde larva ve sineklerin fazla olduğu alanlar tespit edilip zirai dron ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İpsala’mızda sivrisinekle etkin mücadele başladı. İpsala Çeltik Komisyonumuz tarafından sivrisinek uçkunla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak dron ile durgun sulardaki larvit İlaçlaması başlatılmış olup ilçe sağlık müdürlüğü sıtma savaş birimi tarafından yapılan ilaçlamada yer aletlerinin ulaşamadığı yerlere dron ile ilaçlama çalışmaları periyodik aralıklarla sezon sonuna kadar devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, sivrisinekle mücadele konusunda bu sene ilk defa dron destekli ilaçlama sürecini başlattıklarını ifade ederek, sivrisineğin azaltılması konusunda her türlü çalışma yapılacağını söyledi.