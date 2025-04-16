İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Nisan ayı toplantısını Kilis’te gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu katıldı.

Toplantıda, İKA’nın TRC1 Bölge Planı çerçevesinde yürüttüğü "İkiz Dönüşüm: Dijital ve Yeşil Gelecek", "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma" ile "Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma" sonuç odaklı programları kapsamında bölgedeki Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te sürdürülen ve planlanan projeler, faaliyetler görüşüldü.

Ayrıca ajansın, ulusal ve uluslararası programlar kapsamında yürüttüğü projeler, bölgeye sağladığı fonlar ve proje destekleri de değerlendirildi.