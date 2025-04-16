Muğla’nın Datça ilçesinde Kazım Yılmaz İlkokulu’nun inşaat çalışmaları devam ediyor.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Kazım Yılmaz İlkokulu, depreme dayanıksız olduğu için yıkılmıştı. Okulun yıkılmasının ardından aynı yerinde inşaatı için karar alınmıştı. Hayırsever bir iş insanı tarafından yapımı üstlenilen 12 sınıflı Kazım Yılmaz İlkokulu’nun yeni inşaatı başlarken bölgede ise çalışmalar devam ediyor. İnşaat alanında zemin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 2025 yılının Mayıs ayı içerisinde temelinin atılmasının planlandığı okulun, 2026 yılı içerisinde öğrencilere kavuşması bekleniyor.