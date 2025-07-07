Muğla’nın kadim geçim kaynaklarından biri olan ipekböcekçiliğini canlandırmak amacıyla dut fidanı dikimi, besleme evi ve üretici eğitimi gibi desteklerle üretim yeniden canlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilin geleneksel tarımsal faaliyetlerinden biri olan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak ve katma değerli ürün üretimini teşvik etmek amacıyla desteklerine devam ediyor. Dut fidanı dikimi, ipekböceği besleme evi kurulumu, eğitimler ve üretim çadırlarıyla sürdürülen bu kapsamlı çalışmayla ipekböceği üreticilerinin ekonomiye katılımı destekleniyor.

İPEKBÖCEKÇİLİĞİNE TAM DESTEK

Destek kapsamında, Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde mülkiyeti Büyükşehir’e ait araziye 3 bin 300 dut fidanı dikilirken, aynı alanda 100 metrekarelik bir ipekböceği besleme evi oluşturuldu. Ayrıca Menteşe Belediyesi iş birliğiyle, Bayır Mahallesi Yeşilyurt Mevkii’nde 4 bin 600 metrekare, Bayır Mahallesi’nde ise 12 bin 400 metrekarelik alana dut fidanları dikildi ve bu alanlara da modern besleme evleri inşa edildi.

İpekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla Büyükşehre ait Yatağan Bahçeyaka Mahallesi’ndeki Akıllı Tarım Çiftliği’nde dut fidanı üretimi devam ediyor ve talepte bulunan üreticilere ücretsiz fidan temini sağlanıyor.