Düzce’nin tarihi tüm Türkiye’ye tanıtılacak. Koşucular adeta tarihin doğa ile bütünleşmesine şahit olacak.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce, Çilimli Belediyeleri, Düzce Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu için hazırlıklarını sürdürüyor. 15 Haziran’da gerçekleştirilecek etkinlikle Düzce’nin tarihi tüm Türkiye’ye tanıtılacak. Koşucular adeta tarihin doğa ile bütünleşmesine şahit olacak.

Bu yıl ikincisi yapılacak olan İpek Yolu Traıl Run 2 farklı parkurdan oluşmakta. 13K Su Kemerleri Koşusu, Prusias antik kentinden başlayan koşu hatipli ketenciler, kemer kasım, yörük ve Konuralp güzergahın da yapılarak Prusias antik kentinde son bulacaktır. Zorluk derecesi yüksek sayılabilmekte ve rakım farkı orta düzeyde olacak.

20K İpekyolu Koşusu, Prusias antik kentinden başlayan koşu tarihi Roma köprüsünden aynalı, yenivakıf, çalılık, kaymakçı mevkilerinden geçilerek tekrardan Prusias antik kentinde son bulacaktır. Zorluk derecesi orta sayılabilmekte ve rakım farkı minimal düzeydedir. 2007 doğumlu ve daha büyük sporcular katılabilecek.

Koşuya bir öncesi yıl yerli ve yabancı bir çok sporcu katılmıştı.