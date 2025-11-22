Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat alanı önünde bulunan işçi konteyneri alev alarak tamamen yandı.

Olay, Yeşilova Mahallesi Sevde Sokak’ta bulunan inşaatın önünde meydana geldi. İşçiler için yerleştirilen konteynerden aniden yoğun duman yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle konteyneri tamamen sardı. Siyah dumanların gökyüzüne yükselmesi, çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe yol açtı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için hızlı bir çalışma yürüttü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.