SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı, ‘Acil Sağlık Hizmetleri İnovatif Ürünler Sergisi’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Öğretim Görevlisi Rümeysa Demir koordinatörlüğünde ‘Acil Sağlık Hizmetleri İnovatif Ürünler Sergisi’ düzenledi. Sergi, ‘Sağlıkta Teknolojik Gelişmeler’ dersi kapsamında öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirildi. Sergilenen 23 yenilikçi tasarım, sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirildi. İlk 3’e giren öğrencilere ödül takdim edilirken; değerlendirme sürecine Paramedik Mert Sedat Işık, Paramedik Muhammed Ali Yıldırım, Paramedik İrem Durap, Paramedik Hayriye Çıldıroğlu ve Acil Tıp Teknisyeni Birol Şar katkı sağladı.