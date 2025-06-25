Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası sebebiyle basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik-İş Sendikası tarafından, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü sebebiyle basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, güvenlik çalışanlarının meslek sorunları ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Çağırıcı, Sendikalarının kuruluşuna ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, "Yaklaşık 383 bin 362 özel güvenlik görevlisiyle ülkemizde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette özel güvenlik görevi olarak görev yapıyoruz. Özel güvenlik görevlisi bu bizim sendikamızın yapmış olduğu çalışmalarda ve bilimsel çalışmalarda beşikten mezara kadar insan hayatının her evresinde görev yapan tek meslek grubu biz de Güvenlik-İş Sendikası olarak 2011 yılında kurulduk" açıklamasında bulundu.

Çağırıcı, 26- 30 Haziran tarihlerinin Özel Güvenlik Haftası olarak kutlandığını da hatırlatarak, Özel Güvenlik Haftası çerçevesinde de bir dizi etkinlik düzenlendiğini bildirdi. Etkinlikler çerçevesinde bir kamu spotu yayınlanacağını da dile getiren Çağırıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’yla bu seneki kamu spotunda bir güncelleme yaptıklarını ifade etti.

Özel güvenlik görevlileriyle ilgili kazanımları sağlayan tek sendika olduklarını sözlerine ekleyen Çağırıcı, ilk topluyu sözleşmesi, silah tazminatı, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftasını organize edip bugünü resmileştirilmesi, tek tip kıyafet uygulamasına geçilmesi gibi kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

"Görevi başında vefat eden güvenlik görevlisine kanunen şehitlik hakkı verilsin"

Özel güvenliklerin polis ve jandarma ekiplerinin yardımcı kolluk kuvveti olarak görev yaptığını söyleyerek, "Biz görevi başında vefat eden özel güvenlik görevleriyle ilgili kanun nezdinde biz şehitlik ve gazilik hakkını istiyoruz. Çünkü bu diğer genel kolluk kuvvetlerimizde var. Biz de bu ülkemizde kanunla görev yapan özel güvenlik görevleriyiz ve genel kolluk kuvvetimizin yardımcı kuvvetleriyiz. Polisimizin, jandarmamızın sahil güvenlik görevlerinin yardımcı kuvvetiyiz. Biz burada gazilik ve şehitlik hakkını talep ediyoruz. Ondan sonrasında genel kolluk kuvvetlerimizde yıpranma hakkı var. Bizler de özel güvenlik görevlileri olarak çok zor şartlarda görev yapan bizim meslektaşlarımız var. Bu yıpranma ile ilgili de işte 360 fiili güne karşılık biz 60 bir yıpranma istiyoruz" diye konuştu.

"KAAN mobil uygulamasıyla polise bildirim gönderiliyor"

Çağırıcı, özel güvenlik iş kolunda iki tane önemli proje üzerine çalıştıklarını da söyleyerek, "Bizim Kaan Mobil uygulamamız var, bildirimimiz var. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımızın yaptığı özel güvenlik görevleri bu uygulamayı kullanıyor. Ve buradan kendi mıntıkasındaki polislere bildirim gidiyor. Bu bildirimlerin yüzde 80’i başarılı bir şekilde sonuçlanmış. Ciddi anlamda özel güvenlik görevlerinin kamu hizmetine olan, kamu güvenliğine olan faydası resmi istatistiklerle de ölçüldü. Bir de özel güvenlik denetleme başkanlığımızın ÖZGE projesi var. Bu ÖZGE projesi bizi alanında uzmanlaştırıyor ve profesyonelleştiriyor" şeklinde konuştu.