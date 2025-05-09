Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü dolayısıyla Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte inme geçiren bir hastayı evinde ziyaret etti.

10 Mayıs İnme Farkındalık Günü kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimiyle birlikte 70 yaşındaki inme hastası Selahattin Arslan’ı evinde ziyaret etti. Hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, hasta ve yakınlarının taleplerini dinleyerek, bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Özkan, inmenin beyne giden kan akışının aniden kesilmesiyle oluşan, acil müdahale gerektiren hayati bir durum olduğunu vurguladı. "Zaman çok kritiktir. Erken tanı ve tedavi, kalıcı hasarları önleyebilir ve hayat kurtarabilir. İnme, tıpkı kalp krizi gibi ani gelişir" ifadelerini kullanan Özkan, beyin kanaması (serebral kanama) ve damar tıkanıklığının (serebral tromboz) da inme nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

"Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır"

İnmenin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olduğunu hatırlatan Özkan, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, tütün ve alkol kullanımının başlıca risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi. Özkan, inmenin belirtileri arasında ani yüz, kol ya da bacakta kuvvet kaybı veya uyuşma, konuşma bozukluğu, denge kaybı, görme kaybı ve bilinç kaybı gibi durumların bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, İnme Farkındalık Günü kapsamında toplumda bilinç oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.