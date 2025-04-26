Bursa İnegöl’de ikamet eden ve kendisini polis olarak tanıtarak Bilecik’te telefonla bir kişiyi dolandırıp altınlarını alan R. Y., Bilecik Jandarma’nın takibi sonrası yakayı ele verdi.

BİLECİK (İGFA) – Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, sıkı takip sonucu bir telefon dolandırıcısını yakalamayı başardı.

Kendisini polis olarak tanıtan ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden R.Y., Bilecik’te bir vatandaşı telefonla dolandırdı. Dolandırdığı kişiden altınları motosiklet ile almaya gelen R.Y., Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın sıkı takibi sonrası yakayı ele verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın yapılan açıklamada, “23.04.2025 tarihinde Bilecik İli Pazaryeri İlçesinde ikamet eden S.Ü isimli kadının; Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla aranmasının ardından, evine gelen motosikletli ve kasklı bir şahsa, altınlarını vermek suretiyle dolandırılması olayı ile ilgili olarak, JASAT unsuru tarafından yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar, kamera görüntüleri ve PTS incelemesi neticesinde; Şüpheli şahsın köye geliş ve ayrılış görüntüleri, akaryakıt alım fişi, yemek ödeme fişi elde edilmiş ve olayın failinin R.Y isimli şahıs olduğu, İnegöl istikametine gittiği tespit edilmiştir. Kurulan koordine sonucu, şüpheli başka bir suç işlediği esnada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”