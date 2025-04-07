Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir hizmet hayata geçiriliyor. Hayırsever iş insanı Halil Yavuz, Akhisar Mahallesi’nde bulunan 157 ada 204 parsel numaralı taşınmazı ve üzerindeki binayı, aile sağlığı merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bağışladı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan protokole göre, 400,08 metrekarelik arsa üzerinde yer alan, zemin + 1 normal kat olmak üzere toplam 189 metrekare oturum alanına ve 453 metrekare inşaat alanına sahip bina, iki bağımsız bölümden oluşuyor. Bu yapı, aile sağlığı merkezi ve/veya diğer sağlık tesisleri amacıyla kullanılmak üzere kamunun hizmetine sunulacak.

Yapılan bağışın en anlamlı yönlerinden biri de, merkeze bağışçının annesi ve kendi ismini taşıyan "İnegöl Hafize Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi" adının verilmesi oldu. Bu ad, protokolde açıkça belirtilmiş olup bağışın gerçekleşmesi için ön şart olarak yer aldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile hayırsever Halil Yavuz arasında imzalanan protokol ile kamu-özel iş birliğine örnek teşkil eden bu adım sayesinde, bölge halkının daha kaliteli, erişilebilir ve çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanacak.

"Topluma hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"

Bağışı gerçekleştiren Halil Yavuz, yaptığı açıklamada, "Sağlık, her bireyin temel hakkıdır. Bu bağışla annemin adını yaşatmak ve yaşadığım topluma kalıcı bir eser bırakmak istedim. Yeni sağlık merkezinin, mahallemize ve İnegöl’e hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü de teşekkür konuşmasında, "Bu anlamlı bağış için Sayın Halil Yavuz’a şükranlarımızı sunuyoruz. Kamusal sağlık hizmetlerinin gelişmesinde hayırseverlerimizin desteği her zaman büyük önem taşıyor," ifadelerine yer verdi.

Yeni merkezin yakın zamanda hizmete açılması ve İnegöl halkına sağlık hizmeti sunmaya başlaması bekleniyor.