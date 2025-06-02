Bursa’da bir grup tartıştığı şahsı tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansırken, yere düşmesine rağmen darp edilen kişiyi çevredekiler saldırganların elinden zor aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma da bir grup cadde üzerinde tartıştığı kişiyi tekme tokat darp etmeye başladı. Aldığı darbedeler sonucu yere düşen kişi yerde bile saldırganların hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.