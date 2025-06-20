Bursa'da İnegöl Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında halk oyunlarının coşkusunu ve renklerini bir kez daha sahnelere taşıyor. Bu yıl 14. kuruluş yılını kutlayan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 22 Haziran Pazar akşamı Kültürpark Amfi Tiyatro’da özel bir program düzenleyeek.BURSA (İGFA) -Bu yıl 14. kuruluş yılını kutlayan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını ve sahne performanslarını taçlandıran özel bir program düzenliyor.

“Halk Dansları Topluluğu Gecesi” adıyla sahnelenecek anlamlı program, 22 Haziran Pazar akşamı saat 21.00’de Kültürpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kurulduğu günden bu yana yüzlerce öğrenci ve dansçıyı halk oyunlarıyla tanıştırmış, yerel ve ulusal platformlarda adından sıkça söz ettirmiştir. Topluluk, sadece İnegöl’ün kültürel mirasını yaşatmakla kalmamış; aynı zamanda uluslararası sahnelerde de boy göstererek Türkiye’yi gururla temsil etmiştir. Çin, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelerde yapılan uluslararası festivallere katılarak büyük beğeni toplayan topluluk, bu başarılarını İnegöllü vatandaşlarla paylaşmak adına özel bir gösteri programı hazırladı.

BİRBİRİNDEN FARKLI YÖRELERLE MÜZİK ZİYAFETİ

Etkinlikte, Anadolu’nun dört bir yanına ait geleneksel halk oyunları izleyicilerle buluşacak renkli kostümler, dinamik koreografiler ve yılların emeğiyle yoğrulmuş performanslar, izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

Gecede sadece dans değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kültürel çeşitliliğin ve geçmişten geleceğe uzanan halk kültürünün güçlü bir yansıması da sahneye taşınacak. Etkinlikte farklı yaş gruplarından dansçılar yer alacak; minik öğrencilerden usta performanslara kadar uzanan zengin bir kadro izleyiciyle buluşacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu anlamlı geceyle ilgili yaptığı açıklamada, “Halk oyunları, milletimizin kültürel hafızasını ve kimliğini taşıyan en önemli unsurlardan biridir. İnegöl Belediyesi olarak, bu mirası yaşatmak, yaymak ve genç kuşaklara aktarmak en büyük görevlerimizden biri. Halk Dansları Topluluğumuzun 14 yıldır sürdürdüğü bu kıymetli çalışmaları destekliyor, tüm halkımızı bu özel geceye davet ediyorum. Bu sadece bir dans gösterisi değil; kültürümüzün sahneye yansıyan hali, bir toplumsal belleğin canlı tutulmasıdır” dedi.