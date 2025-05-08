İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi. Diploması iptal edilen isimlerden olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın adının ise Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde bulunan akademik kadro bölümünde ve YÖK’ün sisteminde akademisyen araması yapıldığında yer aldığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine yönelik tespitler sonrası "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ardından İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart’ta yapılan açıklamada İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptaline karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından veri tabanından silindiği öğrenildi. Diploması iptal edilen isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın isminin ise Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde bulunan akademik kadro bölümünde ve YÖK’ün sisteminde akademisyen araması yapıldığında yer aldığı görüldü.