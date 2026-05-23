Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2026 yılı 2. olağan toplantısı , Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz başkanlığında, İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ve kurul üyesi kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlimizde istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve mesleki eğitim politikalarına yön verilmesi açısından önemli bir yere sahip olan ve yılda dört kez düzenlenen kurul toplantılarının 2026/2. oturumunda; önceki toplantılarda alınan kararların gerçekleşme düzeyi değerlendirildi. Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü gündem maddeleri görüşülürken, paydaş kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda çeşitli kararlar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, ilimizde uygulanmakta olan “INSURE Projesi” hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.