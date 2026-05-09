Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince yürütülen bilgilendirme çalışmasında 327 vatandaşa dolandırıcılık, hırsızlık ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim' Projesi kapsamında İlkadım ilçesinde saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Polis ekipleri tarafından 78 esnaf ziyaret edilerek KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu.
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 327 vatandaşa ulaşıldığı bildirildi.
