Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Antrenör olmanın ötesinde, insan olarak taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Bu güzel kulüp, güzel insanlar barındırıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum, burada en iyisinin olması için ne yapılması gerekiyorsa, İlhan Palut olarak yapacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında mücadele ettiği Bodrum FK’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bizim hakimiyetimizle başlayan bir oyunla maça iyi başladık. İlk dakikalarda oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak kırmızı kartla birlikte planlarımız alt üst oldu. Biz hamle yapmaya hazırlanırken, devre arası mı hemen mi diye düşünürken bir anda 10 kişi kaldık. Devre arasında içeride, ’Sistem değişikliğiyle, yeni bir sinerji yakalayabilir miyiz?’ diye düşündük. İkinci yarının başında takımım oyunu rakip sahaya yıka da ne yazık ki pozisyon üretmekte zorlandık. Yediğimiz ikinci golden sonra, zaten kırmızı kart nedeniyle demoralize olan takımım sahada mental olarak da zor durumda kaldı. Sonuç olarak, kötü bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın sonunda taraftarın tepkisiyle karşılaşan bir takım olduğuna değinen Palut, taraftarın tepkilerinin haklı olduğunu dile getirerek, "Taraftarlarımızın tepkilerini de gayet doğal karşılıyorum. Bugüne kadar sabırla bizi desteklediler. Ancak bu görüntüye tepki göstermek, onların en doğal hakkı. Maç sonrası tepkiler sadece bize değil, oyunculara da yöneldi. Taraftarlarımızın bu toplu protestosunu, liderlik açısından da değerlendirdiğimde, yine haklı buluyorum. Çünkü sahada mücadele eksikliği, enerji eksikliği vardı ve bunun sorumluluğu birine ait olmalı. Ben bu kulüpte insanlar tarafından iyi karşılandım ama şimdi yaşananlar için ’Beni yerden yere vuruyorlar’ diyerek görmezden gelebilecek biri değilim. Antrenör olmanın ötesinde, insan olarak taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Bu güzel kulüp, güzel insanlar barındırıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum, burada en iyisinin olması için ne yapılması gerekiyorsa, İlhan Palut olarak yapacağım. Konuşmamda ana fikir var. Köşeli cümleler kurmuyorum çünkü ben bu kulübün bir çalışanı, bir görevlisiyim. Yönetimle, camiamızla, sorumlu olduğum insanlarla oturup konuşarak, hissettiklerimi onlara ifade etmem daha doğru olur. Takımın önünde güzel bir zaman var, Takımın enerjiye ihtiyacı var. Bu takım için en doğru kararı, bu camianın sahipleriyle birlikte vereceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugün böyle olmamalıydı. Bodrum’u da aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.