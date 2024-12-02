Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Ilgaz Dağı’nda kristal kar taneleri görsel şölen oluşturdu.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı, geçen hafta etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yağışın ardından kristal kar taneleri, Ilgaz Dağı’nda görsel şölen oluşturmaya başladı. Fotoğraf tutkunu Cengiz Yalçın ise kristal kar tanelerini fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştirdi.

Kristal kar tanelerinin genellikle Sarıkamış ve Alpler’de görüldüğünü belirten Cengiz Yalçın, “Fotoğraf çekmek benim için bir tutku. Özellikle doğa fotoğrafları çekmek, doğanın eşsiz güzelliklerini kayıt altına almak beni çok mutlu ediyor. Bölgede fotoğraf makinem ile dolaşırken kristal karları fotoğrafla ölümsüzleştirdim” dedi.