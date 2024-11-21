Aydın’da düzenlenen toplantıda ilçelerde verilen sağlık hizmetleri değerlendirilerek, görüş ve talepler değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Personel Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları ve İlçe Sağlık Müdürlerinin katılımı ile “İlçe değerlendirme toplantısı” gerçekleştirildi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu ile genel sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunulan toplantıda; İl Sağlık Müdürü Şenkul, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dair bilgilendirmelerde bulunarak, İlçe sağlık müdürlerinin talep ve görüşlerini dinledi. Yapılan toplantıda ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi için yapılması gerekenler planlandı.