Sivas’ta yoğun yağışla geçen bahar ayları sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyardı. Yağışlarla birlikte hububat ürünlerinde Pas ve Septoria gibi hastalıkların görülebileceğini ifade eden ziraat mühendisleri, çiftçileri tedbir almaya davet etti.

Sivas’ta Mayıs ayı itibarıyla artan yağışlar ve buna bağlı olarak yükselen nem oranı, özellikle hububat alanlarında Pas ve Septoria gibi fungal hastalıkların görülme riskini artırdı. Hastalıkların verim ve kalite kayıplarına neden olabileceğine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zamanında önlem alınmaması durumunda ekonomik zararları da beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yapılan uyarıda, "Ülkemizde özellikle buğdayın en önemli hastalıklarından biri olan pas hastalığının en erken görüneni, ilimizde de çiftçiler tarafından kınacık olarak bilinen sarı pastır. Sarı pas hastalığı, ilkbaharla birlikte buğday, arpa, çavdar gibi hububatlarda görülür. Yaprakların üst yüzeylerinde dikiş izini andıran sarı renkli püstüllerle kendini belli eden bu hastalık, rüzgârın etkisiyle yayılıp çevredeki sağlıklı bitkileri de etkisi altına alır. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir. Bunun sonucunda hem verim kaybı, hem de zayıf daneler görülür ve kalite düşer. İlkbaharda % 90 nem ve 15-20 C sıcaklık hastalığın gelişimi için uygun ortamdır. Buğday pas hastalıkları ile mücadelede çiftçilerimiz öncelikle kültürel önlem olarak sık ekim yapmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı ve tarlaya gereğinden fazla azotlu gübre verilmemelidir. Pas hastalıklarına karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Hastalıkların görülmesi halinde ilaçlama yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; "Sarı pas hastalığına karşı kimyasal mücadele de büyük önem taşımaktadır. Kimyasal mücadele, ilk pas püsküllerinin görülmeye başlayıp, bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlaması şeklinde önerilmektedir. İlk ilaçlamadan sonra hastalığın seyrini dikkatle izlemek gerekir. Pas oluşumunun devam etmesi durumunda yapılacak ikinci bir ilaçlama çoğunlukla sorunu çözmektedir. Ancak iklim şartları bazen ikinci ilaçlamaya rağmen hastalığın devam etmesine neden olmaktadır. Nem ve sıcaklığın sarı pas lehine olduğu ve hastalığın bir salgına dönüşme ihtimalinin görüldüğü durumlarda üçüncü bir ilaçlama da zorunlu hale gelebilir. Ancak hasat tarihine en geç 1 ay kala, bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır. Sarı pasa karşı ilaçlama; yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde yapılmalıdır. Çiftçilerimizin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri önemli olup, hastalık belirtisi görüldüğü durumlarda uygun ilaçlama, uygun zamanda yapılmalıdır. İl Müdürlüğümüz, konu ile ilgili arazi ve bilgilendirme çalışmalarına devam etmektedir" denildi.