11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan öncülüğünde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Kepez Devlet Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri biriminden hizmet alan 73 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Pekşen’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınlarının istek ve taleplerini dinleyen İl Sağlık Müdürü Özkan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Evde sağlık hizmetleri birimlerimiz tarafından verilen hizmetin kalitesini ve verimliliğini değerlendirerek dokunabildiğimiz yüreklerin duygularını paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla, yatağa bağımlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Ardından açıklamasına devam eden Özkan, "Parkinson hastalığı, beynin hareketi kontrol eden bölgesinde dopamin üreten hücrelerin zamanla azalmasıyla ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlıktır. Titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge problemleri gibi belirtilerle kendini gösterir. Hastalık genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülse de daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığının henüz kesin bir tedavisi bulunmadığı, ancak ilaç tedavileri ve düzenli fizyoterapi ile hastalığın etkilerinin büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği belirtiliyor. Bu yüzden erken tanı, düzenli doktor takibi ve hastaların yaşam alanlarında sağlanacak destek hizmetleri, evde sağlık hizmetlerinin, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bireyler için büyük bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.