Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Adana Bölge Koordinasyon Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Beyin Ölümü ve Donör Bakımına Yaklaşım" konulu eğitim programı, Kayseri Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen eğitime, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Adana, Niğde ve Kayseri organ nakli koordinatörleri ile konuya ilgili hekim ve sağlık personeli katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, organ nakli konusunda Kayseri’nin yakın gelecekte önemli bir merkez haline gelme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

"Organ bağışında ilimizde ve ülkemizde arzu edilen farkındalık düzeyine ulaşılamadı"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, organ bağışı konusunda gerek ilimizde gerekse ülke genelinde henüz arzu edilen farkındalık düzeyine ulaşılamadığını vurgulayarak, bu konuda tüm paydaşların daha etkin bir şekilde iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başarıyla gerçekleştirilen organ nakillerine de değinen Dr. Erşan, sürece katkı sunan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu’nun sunumu ile başlayan eğitimde; Doç. Dr. Çiğdem Ünal Kantekin, "Beyin Ölümü Tanısı", Uzm. Dr. Tuba Yücel Uçarkuş, "Beyin Ölümü Tanısında Radyolojik İncelemeler", Prof. Dr. Aliye Çoruh, "Donör Bakımı ve Örnek Olgular", Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Donör Bakımında Enfeksiyon Yönetimi", Dr. Nezahat Bingöl, "Organ Nakil Sistemi ve Türkiye’deki Yasal Durum", Uzm. Dr. Kamil Deveci "Yoğun Bakımda Hasta Yakınları ile İletişim" konularındaki sunumlarıyla katılımcılara bilgi aktarımında bulundu.