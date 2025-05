Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; özellikle yaz mevsiminde artan güneş ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek erken teşhisin önemini vurguladı.

Cilt kanserinin; cilt hücrelerinin anormal bir şekilde çoğalması sonucu meydana geldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Erşan, "Cildimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan en büyük organımızdır, ancak güneş ışınları gibi zararlı faktörlere karşı korunmasız kaldığında, cilt kanseri riski artar. Her cilt değişikliği kanser anlamına gelmez, ancak şüpheli değişikliklerde zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Cilt kanserinin en büyük nedeni, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarıdır. Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe uzun süre maruz kalmak bu riski artırır. Ayrıca, solaryum kullanımı, açık tenli olmak, geçmişte şiddetli güneş yanığı geçirmek, ailede cilt kanseri öyküsü bulunması gibi faktörlerde riski artırabilmektedir. Cilt kanseri genel olarak iki ana gruba ayrılır. En sık görülen grup, melanom dışı cilt kanserleridir. Bu türler genellikle güneşe en çok maruz kalan bölgelerde görülür ve erken dönemde fark edildiğinde tedavisi oldukça başarılıdır. İkinci grup ise melanomdur. Cilde rengini veren hücrelerin anormal çoğalmasıyla ortaya çıkan bu kanser türü daha nadir görülür, ancak hızlı ilerleyebilir ve diğer organlara yayılma riski yüksektir. Bu nedenle melanomun erken tanısı hayati öneme sahiptir. Ülkemizde melanom dışı cilt kanserlere yakalanma hızı erkeklerde yüz binde 23,4; kadınlarda ise yüz binde 15,5’tir. Her yıl yaklaşık 20 bin kişiye melanom dışı cilt kanseri tanısı konulmaktadır. Melanom sıklığı ise erkeklerde yüz binde 1,9; kadınlarda yüz binde 1,2 olup, yıllık melanom vaka sayısı yaklaşık bin 500’dür. Cilt kanserinden korunmak için güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak büyük önem taşır. Özellikle yaz mevsiminde dışarıda bulunulacaksa şapka, gözlük ve uzun kollu giysiler tercih edilmelidir. Solaryum gibi yapay UV kaynaklarından uzak durulmalıdır. Cilt sağlığını korumanın en etkili yollarından biri de cildi düzenli olarak gözlemlemektir. Ayda bir kez yapılan kendi kendine cilt muayenesi, ciltte meydana gelen değişikliklerin erken dönemde fark edilmesini sağlar. Bunun için iyi aydınlatılmış bir ortamda ayna karşısında tüm vücut dikkatle incelenmeli, benlerde ya da lekelerde renk, şekil ya da boyut değişiklikleri olup olmadığına bakılmalıdır. Avuç içi, ayak tabanı, kulak arkası, saçlı deri gibi bölgeler de ihmal edilmemelidir. Yeni oluşan, değişen ya da iyileşmeyen ben ve lekeler, kabuklanma, kanama, kaşıntı ya da ciltte olağandışı hisler cilt kanserinin belirtisi olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşır. Unutmayalım, cilt kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Güneşten korunarak, cildimizi düzenli takip ederek ve şüpheli durumlarda gecikmeden doktora başvurarak sağlığımızı koruyabiliriz. Erken teşhis, her zaman hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.