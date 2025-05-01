Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Asansörsüz Gün" etkinliğine, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa EKİCİ'den destek. Müdür Ekici, etkinliğe destek vermek amacıyla merdiveni kullanarak fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte hareketsiz yaşamın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, günlük hayatta küçük değişikliklerle bile fiziksel aktivitenin artırılabileceği vurgulandı. Merdiven kullanımının asansör ve yürüyen merdivenlere göre daha fazla enerji harcaması ve kasları çalıştırması nedeniyle önemli bir egzersiz olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa EKİCİ, "Sağlıklı bir yaşam için küçük adımlar atmak büyük fark yaratır. Merdivenleri tercih ederek hem sağlığımızı koruyabilir hem de günlük hareket ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Hep birlikte 'Sağlık İçin Harekete Geç, Merdiveni Seç' diyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik boyunca asansör kullananlara fiziksel aktivitenin faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve merdiven kullanımının teşvik edilmesi amaçlandı.