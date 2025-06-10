Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi’nin filosuna Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilen 10 yeni araç dahil edildi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi’ne merkez ve ilçelerinde kullanılmak üzere 3 adet kamyon, 5 adet kamyonet ve ticari araç alındı. Gerçekleştirilen törende konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "İlimizin tamamına hizmet götüren idaremiz; hızlı, etkin ve verimli bir şekilde, eldeki kaynakları en iyi biçimde kullanarak hizmet üretmeye devam etmektedir. Aynı zamanda kendi sistemini yenileyerek araç gücünü daha dinamik tutmakta ve hizmet erişimini daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmek adına gerekli tedbirleri almaktadır. Amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha iyi bir seviyeye taşımaktır" dedi.

Öte yandan, araçların toplam maliyetinin 33 milyon 162 bin TL olduğu belirtildi.