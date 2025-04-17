Mersin’de seralarda hasadı biten erikte iklim şartları nedeniyle 10 gün geciken açıkta toplamaların bu haftadan itibaren yoğunlaşmasının beklendiği bildirildi.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de örtü altında başlayan erik hasadı bitti. İklim şartlarının değişmesi ve zirai don nedeniyle açıkta toplamaların ise 10 gün geç başladığı ifade edildi. Bu haftadan itibaren yoğun hasat dönemine girilecek eriğin kilogram fiyatının küçük boyutta olanlarda 100 TL’ye kadar düştüğü, iri ve en kaliteli eriğin ise halen 400 TL civarında alıcı bulduğu, yurt içinin yanı sıra ihracata da gönderildiği kaydedildi.

En çok erik üretiminin yapıldığı yerlerden Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi’nde de yoğun hasada hazırlanılıyor. Mahalle muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur, örtü altı ve açıkta üretimlerinin olduğunu belirterek, "Bu sene ülkemizin ve bölgemizin yaşamış olduğu zirai donlardan dolayı verim düşüklüğü yaşadık. Meyve kalitemizde bir sıkıntı yok ama rekolte anlamında kayıplarımız oluştu. Ayrıca soğuk hava nedeniyle hasada başlama tarihimiz 10 gün gecikti" dedi.