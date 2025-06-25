İkizce bölgesinde yapımı süren Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin yüzde 40’ı tamamlandı; 2.2 milyar liralık proje kapsamında bölgenin altyapı sorunları çözüme kavuşuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İkizce bölgesinde yürütülen 2.2 milyar liralık altyapı çalışmaları kapsamında, Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin yüzde 40’ı tamamlandı. Tesiste günlük 30 bin metreküp atıksu arıtılması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran ile birlikte, İkizce bölgesinde yapımı devam eden Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

İkizce’nin deprem sonrası yeni bir alt merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Sami Er, bölgede yürütülen çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

"6 Şubat depremlerinden sonra kurulan İkizce bölgemiz yeni bir alt merkez oluyor. Deprem konutları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’müz bölgenin içme suyu ve kanalizasyon hattını inşa ediyor. Çalışmalar tamamlanınca tesislerin tüm işletmesi MASKİ’ye devredilecek. İkizce’deki altyapıyla ilgili sorunlarımızı da çözmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Daha önce açıkladığımız gibi, 2.2 milyar lira tutarında bir altyapı projemiz var. Bu kapsamda; İkizce bölgesinden Duranlar Mahallesi’ne kadar 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kollektör hattı inşa ediliyor. Duranlar’da 70 dönümlük bir alanda arıtma tesisi kuruyoruz. Mart ayında yer teslimi yapılmıştı, hedefimiz Eylül ayı sonunda inşaatı tamamlamak."

Sonbaharda tamamlanması hedeflenen tesisin bölgeye önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Er, "İleri teknoloji kullanılarak inşa edilen Duranlar İkizce İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa hizmet edecek. Günde 30 bin metreküp su arıtacak olan tesisin çıkış suyu tarımsal sulamada kullanılmak üzere planlandı. Tesis tamamlanıp faaliyete geçtiğinde; İkizce Mahallesi’nde yapımı süren TOKİ deprem konutlarıyla birlikte bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin atıksuları arıtılmış olacak. Başta İkizce bölgemize, Yeşilyurt’umuza ve Malatya’mıza hayırlı olsun" diye konuştu.