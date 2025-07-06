Kastamonu-Çankırı il sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın, dron ile görüntülendi. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kastamonu ile Çankırı il sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda kara ekibiyle birlikte yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor. Öte yandan, ormanlık alanda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.