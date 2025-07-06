AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman Piyade Üsteğemen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.