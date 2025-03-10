Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Arifiye’ye yapılacak olan gençlik merkezi ve yüzme havuzunun yer tahsisi gerçekleşti. Meclis sonrası değerlendirmelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sakarya’nın 12 kilometrelik Raylı Sistem hattı için proje ihalesinin tamamlandığını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak ve yer teslimi yapılacak. Hemşerilerimiz müsterih olsun, Sakarya en kısa sürede raylı sisteme kavuşacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşerek 60 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis üyeleri imar değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları görüşüldü. Bu çerçevede Alemdar’ın Arifiye’ye sözünü verdiği yüzme havuzu ve gençlik merkezi için süreç resmen başladı ve mecliste ilçeye yapılacak tesis için Büyükşehir’e yer tahsisi yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, Sakarya’nın 12 kilometrelik Raylı Sistem projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Proje ihalesinin tamamlandığını ve ilerleyen günlerde sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapılacağını ifade eden Alemdar, en kısa sürede de yapım ihalesinin de tamamlanacağını söyledi.

"Sakarya raylı sistemle olabilecek en yakın sürede buluşacak"

Alemdar son durum hakkında, "Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından proje ihalemiz tamamlandı. Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak. Raylı sistem hattı için bu aşamadan sonra proje çalışmaları başlayacak. En kısa süre içinde de yapım ihalesine çıkılacak. Söz verdiğimiz gibi, Sakarya’mızda yeni bir ulaşım çağı başlatıyoruz. Bunlar büyük ve kapsamlı yatırımlardır. Bu sebepten dolayı arka planda harcadığımız yoğun mesainin neticelerini yakın zamanda kamuoyu da inşallah net bir şekilde görecek. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, inşallah Sakarya raylı sistemle olabilecek en yakın sürede buluşacak" diye konuştu.

"İlçelerimize gençlik merkezleri, yüzme havuzları ve spor alanları kazandırıyoruz"

Arifiye’ye yapılacak olan spor yatırımlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Alemdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için sosyal alanların genişlemesi çalışmalarımız sürüyor. Ankara’da sürdürdüğümüz temaslar neticesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katkıları ile ilçelerimize gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol sahaları ve spor alanları kazandırıyoruz. Güzel ilçemiz Arifiye’de de süreç bugün başladı. Katkı sağlayan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Arifiye’mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.