Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Mayıs 2025 tarihinde finansal istikrarı pekiştirmek, döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak ve Türk lirasına geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir makroihtiyati düzenleme paketi açıkladı. Tedbirler, hem bankacılık sistemini, hem de ihracatçıları yakından ilgilendiriyor.İZMİR (İGFA) - TCMB’nin bu adımları, bir yandan TL’nin cazibesini artırmayı, diğer yandan döviz talebini kontrol altında tutarak rezerv birikimini desteklemeyi amaçlıyor. Ancak bu geçiş süreci, ihracatçılar için yeni bir stratejik pozisyonlanma ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB olarak bu desteğin yıl sonuna kadar uzatılmasının, ihracatçının planlama yapabilmesi ve kur kayıplarını sınırlandırabilmesi açısından önemli olduğuna inandığını söyledi. Merkez Bankası’nın attığı adımların TL'nin reel olarak değerlenmesini desteklemeyi, döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamayı ve rezervleri artırmayı amaçladığını belirten Eskinazi, "Ancak ihracatçılar açısından dengeyi iyi kurmak şart. Dikkat çekici bir unsur ise hem döviz dönüşüm desteği (%3) hem de ihracat gelirlerinin %35’inin MB’ye satış zorunluluğu, sadece 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli. Bu kısa süreli uygulamaların planlamayı zorlaştırdığı ortadadır. Ayrıca reel efektif döviz kurunun yüksek kalması bekleniyor. Bu da ihracatçının uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamayacak, aksine firmaların kârlılıklarını baskı altına alacaktır. Değerli TL ve yüksek faiz ortamı hâlâ devam ediyor. Bu tablo, üretim ve ihracat yapan firmalar için maliyetlerin yukarı yönlü kalmasına, dolayısıyla fiyat tutturma baskısının artmasına neden oluyor.” diye konuştu.

TCMB’DEN YENİ DÜZENLEMELER: TL’YE GEÇİŞ VE FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN ADIMLAR

Hatırlanacağı gibi açıklanan başlıca düzenlemeler şöyle:

Yabancı para mevduatlarında zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Döviz cinsi repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranı 400 baz puan yükseltildi.

TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında olan bankaların, bu oranı her ay en az 0,3 puan artırmaları beklenecek.

TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı.