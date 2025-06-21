Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Zonguldak’ın Alaplı İlçesi İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evin önündeki ıhlamur ağacına çıkan H.S., Ihlamur toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden H. S. yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, H.S’nin yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yaralanan H.S. sağlık ekipleri tarafından yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra Zonguldak Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kadının genel durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi.