Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ’Basın Spor Başarı Ödülleri’ yarışmasında İHA’ya iki ödül birden verildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ’Basın Spor Başarı Ödülleri’ yarışması sonuçlandı. 2022-2023 yılı yayınlanmış eserlerin katıldığı yarışma 7 kategoride gerçekleşti. Temel Eren’in jüri başkanlığını yaptığı yarışmanın jürisinde Hakan Köker, Serkan Şenyürek, Ergun Kara ve Sabit Özkeser yer aldı. TSYD Adana Şubesi’nin bir süre önce yaşamını yitiren başkanı Nihat Geven adına düzenlenen özel ödül İhlas Haber Ajansı’ndan Elif Ayşenur Bay’a verildi.

Jüri’nin titizlikle yaptığı incelemenin ardından haber dalında ödüller İhlas Haber Ajansı’ndan Umutcan İşledici ve Demirören Haber Ajansı’ndan Can Çelik’e, fotoğraf dalında Anadolu Ajansı’ndan Eren Bozkurt, köşe yazısı dalında Çukurova Press Gazetesi’nden Adnan Ercan, sayfa düzeni dalında Hürriyet Gazetesi’nden Erhan Zereyak, TV görüntü dalında TRT’den Bülent Serin ödüllerin sahibi oldu.

10 Mayıs Salı günü Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde ödüller sahiplerini buldu.