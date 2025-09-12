Konya’nın Kulu ilçesinde uzun yıllar boyunca İhlas Haber Ajansı bünyesinde telifli muhabir olarak çalışan Ömer Keleş hayatını kaybetti. Keleş, Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören gazeteci Ömer Keleş (71) hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı’nda (İHA) uzun yıllardır telifli muhabir olarak görev yapan Keleş için Cuma Namazını müteakip Kulu Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza ailesi, yakınları, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İHA Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas, İHA Konya Bölge Haber Müdürü Fatih Macit, protokol mensupları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ömer Keleş’in cenazesi dualarla aile kabristanında defnedildi.