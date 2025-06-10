Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Haziran ayı çalışmaları gerçekleştirilen ilk birleşim ile başladı.

Toplantı İGM Başkanı Mehmet Siper başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı da Afyonkarahisar Valiliği tarafından gönderilen Bolvadin, Çay ve Çobanlar ilçeleri sınırları içerisinde kurulan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacının karşılanması talebi konusu da ele alındı. Talep meclis başkanlığı tarafından ilgili komisyonlara havale edildi.