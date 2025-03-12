İIğdır’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.Olayın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı.Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan, silahla ağır yaralanan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlemleri alınırken olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.