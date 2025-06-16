Iğdır Merkez Konaklı Mahallesi’nde şehirler arası yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük bir çocuğa, İran plakalı ticari araç çarptı. İsmi öğrenilemeyen çocuk, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çocuğun ailesi, aracı kullanan İran uyruklu sürücüye saldırmak istedi. Sürücünün eşi ise araç içerisinde yaşananları gözyaşları içinde izledi. Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ile aile arasında kısa süreli arbede yaşanırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle aile sakinleştirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.