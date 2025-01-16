Iğdır Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 75. Yıl Anaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere polislik mesleği ve 112 Acil Durum Hattı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, polislik mesleği ile ilgili temel bilgiler verilirken, çocuklara acil durumlarda 112 Acil Hattı’nın nasıl kullanılacağı ve yardım almanın önemi anlatıldı. Etkinlik, çocukların güvenlik konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak ve toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, polislerin toplumun huzuru için nasıl çalıştığını ve acil durumlarda nasıl doğru bir şekilde iletişim kurabileceklerini öğrenme fırsatı buldular.