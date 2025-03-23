Iğdır’da Bayramı öncesinde vatandaşların rahat, huzurlu ve temiz bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla şehir genelinde peyzaj ve temizlik çalışması yapılıyor.

Iğdır Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi şehirdeki peyzaj düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İskender Iğdır Caddesi üzerinde başlattığı çiçek ekimi ile şehre estetik bir dokunuş kazandırıyor. Yürüyüş yolu boyunca gerçekleştirilen bu çalışmalar, caddenin görsel güzelliğini artırırken, aynı zamanda vatandaşların daha ferah bir ortamda yürüyüş yapmalarını sağlıyor. Belediye ekipleri ayrıca, Asri Mezarlığı’ndaki yabani otları temizlemek için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede mezarlık alanında daha düzenli ve temiz bir görünüm oluşturuluyor. Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelindeki sulama sistemlerinin bakım ve onarımını da yaparak, damlama sulama sistemini aktif hale getirdi. Bu uygulama, şehre yeşil alanların bakımını kolaylaştırarak, su tasarrufunun sağlanmasına da imkan tanıyor. Tüm bu çalışmalar, bayram öncesinde Iğdır’ın daha temiz, düzenli ve güzel bir görünüm kazanmasına katkı sağlıyor.