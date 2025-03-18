18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da program düzenlendi.

Iğdır Valisi Ercan Turan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitler dualarla anıldı. Program kapsamında ilk olarak İl Halk Kütüphanesi Bahçesi Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dualar edildi. Ardından Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı ve Asri Mezarlık’ta şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehitler için Hacı Hacer Cami ve Merkez Ulu Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Kültür Merkezindeki program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemi anlatıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan yaptığı konuşmada, "Kerbela’yı unutmayacağız, Çanakkale’yi unutmayacağız, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Benliğimizde bunlar derin izler taşıyor ve büyük bir emanet. Çanakkale Deniz Zaferi muazzam bir zafer. Biliyor musunuz yüz binlerce kilometre ötede Avustralya kıtası var. Türkiye’nin on katı büyüklüğünde ve tarihlerini Çanakkale üstüne yazmışlar. Milli kimliklerini bunun üzerine kurmuşlar Avustralyalılar. Öyle insanlık ders vermiş ki benim Mehmet’im o insanlık dersini unutamamışlar" dedi.