Iğdır’da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü münasebetiyle Iğdır Valiliği tarafından “Atatürk’ü Anma Programı” düzenlendi.

Iğdır’da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü münasebetiyle Iğdır Valiliği tarafından “Atatürk’ü Anma Programı” düzenlendi.

Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan törende saat 09.05’te sirenler çaldı. Siren sesi ile yoldan geçen vatandaşlar, araç sürücüleri durarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra istiklal marşı okundu. Daha sonra Iğdır Kültür merkezinde gerçekleşen program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldıktan sonra tiyatro gösterisi yapıldı.

Anma törenine, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.