Iğdır Üniversitesi Melekli beldesinde bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TUAM) "Kayısı Hasadı Etkinliği" düzenlendi.

Düzenlenen programa Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Şimşek, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Kızılkurt ile akademik ve idari personeller katıldı.

Doğu Anadolu’nun incisi olarak nitelendirilen Iğdır’da havaların ısınması ve meyvenin olgunlaşması ile birlikte kayısı hasadı başladı. Bu kapsamda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve üniversite personelleri tarafından temsili olarak kayısı hasadı yapıldı. Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Rektör Gürel, "Kayısı, sadece bölgemizin değil, ülkemizin de önemli tarımsal değerlerinden biridir. Üniversite olarak Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yürüttüğümüz bu tür faaliyetler, hem öğrencilerimize uygulamalı eğitim imkânı sunmakta hem de bölge tarımına yönelik bilimsel veri üretimine katkı sağlamaktadır. Hasadını gerçekleştirdiğimiz kayısılar; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı ekseninde değerlendirilmektedir. Üniversitemizin bu doğrultudaki çalışmaları, sürdürülebilir tarım politikalarına da doğrudan destek sunmaktadır." ifadelerini kullandı. Program, çiftlik gezisi ve kayısı hasadının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.