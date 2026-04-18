Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı; hayvan refahının artırılması için kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 'Iğdır İl Özel İdaresi-Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen rehabilitasyon süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında bakımevinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Iğdır İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi temsilcileri de katıldı. Toplantıda, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar ele alınırken, hayvan refahının sürdürülebilirliği için atılabilecek yeni adımlar görüşüldü.